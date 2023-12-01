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ТАСС: пожар произошёл на рынке «Садовод» в Москве

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Возгорание произошло на рынке «Садовод» на юго-востоке столицы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
ТАСС: пожар произошёл на рынке «Садовод» в Москве
  • РИА Новости

«На 14-м км МКАД, 2, cтроение 2, на рынке «Садовод» произошёл пожар», — заявили в экстренных службах.

Площадь возгорания выясняется.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве два человека погибли после падения из окна горящей квартиры.

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