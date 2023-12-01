Минтранс: погода позволила возобновить перевалку грузов на черноморском побережье
- РИА Новости
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«Накануне погодные условия позволили с некоторыми ограничениями возобновить перевалку грузов и пассажирские перевозки в основных морских портах Черноморского побережья России», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ограничений при движении по федеральным трассам из-за погодных условий нет.
Ранее глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что предварительный ущерб из-за непогоды в республике составил 39,7 млрд рублей.