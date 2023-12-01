Минтранс: погода позволила возобновить перевалку грузов на черноморском побережье

Погодные условия позволили возобновить с некоторыми ограничениями перевалку грузов и перевозки пассажиров в морских портах Черноморского побережья России. Об этом сообщили в Минтрансе.

РИА Новости

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«Накануне погодные условия позволили с некоторыми ограничениями возобновить перевалку грузов и пассажирские перевозки в основных морских портах Черноморского побережья России», — говорится в заявлении. Отмечается, что ограничений при движении по федеральным трассам из-за погодных условий нет. Ранее глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что предварительный ущерб из-за непогоды в республике составил 39,7 млрд рублей.