В ЛНР восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов

Правительство Луганской Народной Республики заявило о восстановлении электроснабжения всех социально значимых объектов.

«На утро в республике восстановлено электроснабжение 259 827 абонентов и всех социально значимых объектов. Введены в работу 1904 трансформаторные подстанции», — сказано в заявлении властей в Telegram.

Уточняется, что в настоящий момент остаются обесточенными 8339 абонентов и 66 трансформаторных подстанций.

В ликвидации последствий стихии задействована 91 бригада энергетиков: 316 специалистов и 114 единиц спецтехники.

Ранее пресс-служба компании «Севастопольэнерго» заявила о полном восстановлении энергоснабжения в Севастополе, которое ранее было нарушено обрушившимся на регион штормом.