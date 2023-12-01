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В ЛНР восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов

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Правительство Луганской Народной Республики заявило о восстановлении электроснабжения всех социально значимых объектов.
В ЛНР восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов
  • Gettyimages.ru
  • © Bubball

«На утро в республике восстановлено электроснабжение 259 827 абонентов и всех социально значимых объектов. Введены в работу 1904 трансформаторные подстанции», — сказано в заявлении властей в Telegram.

Уточняется, что в настоящий момент остаются обесточенными 8339 абонентов и 66 трансформаторных подстанций.

В ликвидации последствий стихии задействована 91 бригада энергетиков: 316 специалистов и 114 единиц спецтехники.

Ранее пресс-служба компании «Севастопольэнерго» заявила о полном восстановлении энергоснабжения в Севастополе, которое ранее было нарушено обрушившимся на регион штормом.

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