Экономист Чайковская: застройщики часто предлагают выгодные условия покупки жилья

Экономист, глава ипотечного отдела девелоперской компании «Меридиан» Екатерина Чайковская рассказала, что для желающих приобрести жильё в новостройке существуют и другие варианты, помимо ипотеки с господдержкой, для которой правительство ввело ограничения с января 2023 года.

Покупатели, которые уже оформили льготный кредит, но не проходят по условиям ипотеки для семей с детьми, могут воспользоваться программой «Новостройка», поделилась она в беседе с URA.RU.

Ставка по этой программе приравнивается к условиям ипотеки на вторичное жильё. При этом многие застройщики субсидируют эту ставку, делая условия покупки более привлекательными, сказала Чайковская.

Также, по её словам, застройщики зачастую предлагают другие выгодные акции, скидки и стимулирующие к покупке условия кредитования, такие как траншевая ипотека или отсрочка оплаты первоначального взноса на три — шесть месяцев с момента покупки.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Общественной службой новостей рассказал об особенностях покупки жилья на первичном рынке.