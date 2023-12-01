«Аэрофлот»: у аварийно севшего в Южно-Сахалинске самолёта упало давление в шасси

Индикация о падении давления на одном из шести колёс стойки шасси сработала у самолёта, совершившего аварийную посадку в Южно-Сахалинске.

РИА Новости

Об этом сообщила российская авиакомпания «Аэрофлот». Отмечается, что посадка самолёта была выполнена в штатном режиме. «Сработала индикация о падении давления на одном из шести колёс стойки шасси», — приводит сообщение РИА Новости. Экипаж судна выполнил все необходимые процедуры, добавили в компании. Ранее стало известно, что самолёт «Аэрофлота», летевший из Москвы, утром 1 декабря совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.