«Аэрофлот»: у аварийно севшего в Южно-Сахалинске самолёта упало давление в шасси
- РИА Новости
Об этом сообщила российская авиакомпания «Аэрофлот».
Отмечается, что посадка самолёта была выполнена в штатном режиме.
«Сработала индикация о падении давления на одном из шести колёс стойки шасси», — приводит сообщение РИА Новости.
Экипаж судна выполнил все необходимые процедуры, добавили в компании.
Ранее стало известно, что самолёт «Аэрофлота», летевший из Москвы, утром 1 декабря совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.