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«Аэрофлот»: у аварийно севшего в Южно-Сахалинске самолёта упало давление в шасси

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Индикация о падении давления на одном из шести колёс стойки шасси сработала у самолёта, совершившего аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
«Аэрофлот»: у аварийно севшего в Южно-Сахалинске самолёта упало давление в шасси
  • РИА Новости

Об этом сообщила российская авиакомпания «Аэрофлот».

Отмечается, что посадка самолёта была выполнена в штатном режиме.

«Сработала индикация о падении давления на одном из шести колёс стойки шасси», — приводит сообщение РИА Новости.

Экипаж судна выполнил все необходимые процедуры, добавили в компании.

Ранее стало известно, что самолёт «Аэрофлота», летевший из Москвы, утром 1 декабря совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.

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