МЧС: в результате пожара на рынке в Ростове, предварительно, никто не пострадал

Пострадавших в результате пожара на рынке в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, нет.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону Владимир Завер.

«Пострадавших в данном случае нет», — передаёт его слова ТАСС.

При этом Завер отметил, что сил и средств на ликвидацию горения достаточно.

«Реагируем по повышенному рангу, привлечены все силы ростовского гарнизона», — добавил он.

Ранее площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 4000 «квадратов».

Также стало известно, что пожар на ростовском рынке мог произойти из-за поджога.