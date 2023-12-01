МЧС: в результате пожара на рынке в Ростове, предварительно, никто не пострадал
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону Владимир Завер.
«Пострадавших в данном случае нет», — передаёт его слова ТАСС.
При этом Завер отметил, что сил и средств на ликвидацию горения достаточно.
«Реагируем по повышенному рангу, привлечены все силы ростовского гарнизона», — добавил он.
Ранее площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 4000 «квадратов».
Также стало известно, что пожар на ростовском рынке мог произойти из-за поджога.