Полиция оцепит территорию горящего рынка в Ростове-на-Дону

Полиция едет к горящему рынку в Ростове-на-Дону для оцепления территории. Наряды ДПС обеспечат проезд спецтехники. Об этом сообщил представитель ГУ МВД России по Ростовской области.

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«В район рынка в Первомайском районе, где в настоящее время спасатели борются с огнём, направлены наряды полиции для обеспечения оцепления территории, а также наряды ДПС для обеспечения отвода транспорта и беспрепятственного проезда спецтехники», — сказал он РИА Новости. Торговые павильоны загорелись на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону. Пожару присвоили третий (повышенный) номер сложности. МЧС показало видео с места пожара.