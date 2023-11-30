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Полиция оцепит территорию горящего рынка в Ростове-на-Дону

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Полиция едет к горящему рынку в Ростове-на-Дону для оцепления территории. Наряды ДПС обеспечат проезд спецтехники. Об этом сообщил представитель ГУ МВД России по Ростовской области.
Полиция оцепит территорию горящего рынка в Ростове-на-Дону
  • © ГУ МЧС РФ по Ростовской области

«В район рынка в Первомайском районе, где в настоящее время спасатели борются с огнём, направлены наряды полиции для обеспечения оцепления территории, а также наряды ДПС для обеспечения отвода транспорта и беспрепятственного проезда спецтехники», — сказал он РИА Новости.

Торговые павильоны загорелись на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону.

Пожару присвоили третий (повышенный) номер сложности.

МЧС показало видео с места пожара.

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