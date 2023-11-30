В Забайкалье завели дело из-за истязания детей в детском саду

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам истязания воспитанников детского сада в Чите, сообщили в управлении СК России по Забайкальскому краю.

Отмечается, что в СМИ недавно появилась информация о том, что воспитатель детского сада использует «недопустимые методы воспитания» к малолетним детям.

Ранее сообщалось, что двое детей перелезли через забор в детском саду и убежали из него.