В Забайкалье завели дело из-за истязания детей в детском саду
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам истязания воспитанников детского сада в Чите, сообщили в управлении СК России по Забайкальскому краю.
- Gettyimages.ru
Отмечается, что в СМИ недавно появилась информация о том, что воспитатель детского сада использует «недопустимые методы воспитания» к малолетним детям.
Ранее сообщалось, что двое детей перелезли через забор в детском саду и убежали из него.
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