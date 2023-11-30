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В Забайкалье завели дело из-за истязания детей в детском саду

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам истязания воспитанников детского сада в Чите, сообщили в управлении СК России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье завели дело из-за истязания детей в детском саду
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в СМИ недавно появилась информация о том, что воспитатель детского сада использует «недопустимые методы воспитания» к малолетним детям.

Ранее сообщалось, что двое детей перелезли через забор в детском саду и убежали из него.

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