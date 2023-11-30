Жителям Ейска вернули свет и воду, переставшие поступать из-за аварии

Снабжение жителей кубанского Ейска водой и электричеством, которое ранее нарушилось из-за аварии, восстановлено. Такую информацию предоставили в пресс-службе городской администрации.

Население Ейска осталось без света и воды из-за аварии, которая произошла 30 ноября на двух линиях электроснабжения. Усилиями специалистов водо- и электроснабжение в городе удалось восстановить.

«Работы по устранению аварии были завершены в полном объёме. Электроснабжение всех потребителей восстановлено. Также в штатном режиме подаётся и вода абонентам Ейска», — указывается в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось о режиме чрезвычайной ситуации, которую ввели в Ейском районе Краснодарского края из-за непогоды.