В Оренбуржье премировали 18 аспирантов

В Оренбургской области 18 человек одержали победу в конкурсе работ аспирантов региональных вузов и научных организаций.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Победу одержали девять аспирантов ОГУ, четыре аспиранта ОГАУ, два аспиранта ОГПУ, один аспирант ОрГМУ, один аспирант Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН и один аспирант Института клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения РАН.

Они получат премию в размере 33 300 рублей.

Губернаторская премия учреждена в 2011 году.

Ранее сообщалось, что ежегодные премии губернатора Московской области в сфере науки, технологии, техники и инноваций присудили молодым учёным и специалистам региона.