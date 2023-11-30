В Оренбуржье премировали 18 аспирантов
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Победу одержали девять аспирантов ОГУ, четыре аспиранта ОГАУ, два аспиранта ОГПУ, один аспирант ОрГМУ, один аспирант Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН и один аспирант Института клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения РАН.
Они получат премию в размере 33 300 рублей.
Губернаторская премия учреждена в 2011 году.
Ранее сообщалось, что ежегодные премии губернатора Московской области в сфере науки, технологии, техники и инноваций присудили молодым учёным и специалистам региона.