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Мошенники требуют от семьи художника из Ростова-на-Дону 1 млн рублей

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Телефонные мошенники, предположительно, заставили художника из Ростова-на-Дону Юрия Ч. занять деньги и спрятаться от родных, его близким поступают угрозы, сообщил RT источник.
Мошенники требуют от семьи художника из Ростова-на-Дону 1 млн рублей
  • Gettyimages.ru

По данным источника, злоумышленники, использовавшие украинские номера, сообщили родным Юрия Ч., что он находится у них в заложниках и его периодически бьют.

Они потребовали от семьи художника заплатить 1 млн рублей, которые Юрий якобы занял у них и не смог вернуть. 

Кроме того, они отправляют семье фотографии избитого мужчины.

Как заявила сестра Юрия, всё началось с того, что брат неожиданно попросил у отца 250 тыс. рублей в долг, чтобы якобы инвестировать в какой-то проект. После этого её брат пропал.

Другой родственник считает, что Юрия не удерживают насильно и не бьют. По его мнению, художник мог стать жертвой «психической атаки», во время которой его убедили, что он должен выполнить «секретное задание» ФСБ и СК.

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