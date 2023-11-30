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Прокуратура утвердила обвинение по делу против треш-блогера Хилми Форкса

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Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении треш-блогера Хилми Форкса, которое было возбуждено по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии.
Прокуратура утвердила обвинение по делу против треш-блогера Хилми Форкса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило столичное надзорное ведомство в своём Telegram-канале. 

Обвинение было утверждено Симоновской межрайонной прокуратурой. 

Его обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК России.

По данным следствия, в ноябре прошлого года он, находясь по месту проживания в Даниловском районе столицы, снял на мобильный телефон порнографические материалы со своим участием и разместил их в принадлежащих ему публичных каналах.

Прокурор вручил Форксу копию обвинительного заключения. В ближайшее время дело направят в суд.

Ранее адвокат Хилми Форкса Константин Ерохин заявил в разговоре с RT, что сейчас блогер находится дома, вчера его не задерживали.

По его словам, задержание, о котором писали СМИ, произошло летом, это дело уже направляется в суд.

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