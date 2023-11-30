Росфинмониторинг и ЦБ не допустили перевода 320 млрд рублей в теневой оборот
- РИА Новости
«Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 млрд (рублей. — RT)», — приводит РИА Новости его слова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Чиханчин отметил, что эти результаты были достигнуты с помощью механизма «Знай своего клиента».
В феврале глава Росфинмониторинга заявил, что Россия остаётся приверженной строгому выполнению обязательств в области борьбы с криминальными доходами.