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Росфинмониторинг и ЦБ не допустили перевода 320 млрд рублей в теневой оборот

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Росфинмониторинг совместно с Центробанком не позволили вывести в 2023 году в теневой оборот около 320 млрд рублей. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин.
Росфинмониторинг и ЦБ не допустили перевода 320 млрд рублей в теневой оборот
  • РИА Новости

«Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 млрд (рублей. — RT)», — приводит РИА Новости его слова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Чиханчин отметил, что эти результаты были достигнуты с помощью механизма «Знай своего клиента».

В феврале глава Росфинмониторинга заявил, что Россия остаётся приверженной строгому выполнению обязательств в области борьбы с криминальными доходами.

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