RT в Telegram
Подпишись

Суд в Ярославле рассмотрит вопрос о помещении учёного Абрамова в психбольницу

Короткая ссылка
Ленинский районный суд Ярославля 30 ноября рассмотрит ходатайство о помещении члена-корреспондента РАН, одного из ведущих специалистов по суперкомпьютерным системам Сергея Абрамова* в психиатрический стационар.
Суд в Ярославле рассмотрит вопрос о помещении учёного Абрамова в психбольницу
  • РИА Новости

Об этом информирует РБК со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда. 

Отмечается, что в суд поступило ходатайство о помещении Абрамова, который включён в перечень террористов и экстремистов, в психиатрический стационар на срок минимум три недели с целью проведения экспертизы.

Ходатайство рассмотрят в закрытом режиме. 

В сообщении говорится, что Абрамов обвиняется по делу о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов трёх адвокатов Алексея Навального*.

* Абрамов Сергей Михайлович — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

** Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить