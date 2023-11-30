Суд в Ярославле рассмотрит вопрос о помещении учёного Абрамова в психбольницу

Ленинский районный суд Ярославля 30 ноября рассмотрит ходатайство о помещении члена-корреспондента РАН, одного из ведущих специалистов по суперкомпьютерным системам Сергея Абрамова* в психиатрический стационар.

Об этом информирует РБК со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Отмечается, что в суд поступило ходатайство о помещении Абрамова, который включён в перечень террористов и экстремистов, в психиатрический стационар на срок минимум три недели с целью проведения экспертизы.

Ходатайство рассмотрят в закрытом режиме.

В сообщении говорится, что Абрамов обвиняется по делу о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов трёх адвокатов Алексея Навального*.

* Абрамов Сергей Михайлович — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

** Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.