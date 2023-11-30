Суд в Ярославле рассмотрит вопрос о помещении учёного Абрамова в психбольницу
- РИА Новости
Об этом информирует РБК со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.
Отмечается, что в суд поступило ходатайство о помещении Абрамова, который включён в перечень террористов и экстремистов, в психиатрический стационар на срок минимум три недели с целью проведения экспертизы.
Ходатайство рассмотрят в закрытом режиме.
В сообщении говорится, что Абрамов обвиняется по делу о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов трёх адвокатов Алексея Навального*.
* Абрамов Сергей Михайлович — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
** Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.