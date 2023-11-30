Автоэксперт Рузанов: печка в машине может плохо работать из-за поломки радиатора
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В исправном состоянии система отопления прогревает салон автомобиля до комфортных температур за десять минут, сообщил эксперт в беседе с «Российской газетой».
Часто причина неисправности кроется в вышедшем из строя радиаторе отопителя или термостате.
Но есть и другие причины: низкий уровень охлаждающей жидкости, воздушная пробка, загрязнения фильтра салона.
Определить точную причину поможет диагностика системы в автосервисе, заключил Рузанов.
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