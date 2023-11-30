RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Рузанов: печка в машине может плохо работать из-за поломки радиатора

Короткая ссылка
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, что из-за некоторых неисправностей печка в машине может плохо обогревать салон.
Автоэксперт Рузанов: печка в машине может плохо работать из-за поломки радиатора
  • Gettyimages.ru

В исправном состоянии система отопления прогревает салон автомобиля до комфортных температур за десять минут, сообщил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Часто причина неисправности кроется в вышедшем из строя радиаторе отопителя или термостате.

Но есть и другие причины: низкий уровень охлаждающей жидкости, воздушная пробка, загрязнения фильтра салона.

Определить точную причину поможет диагностика системы в автосервисе, заключил Рузанов.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить