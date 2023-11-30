Автоэксперт Рузанов: печка в машине может плохо работать из-за поломки радиатора

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, что из-за некоторых неисправностей печка в машине может плохо обогревать салон.

В исправном состоянии система отопления прогревает салон автомобиля до комфортных температур за десять минут, сообщил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Часто причина неисправности кроется в вышедшем из строя радиаторе отопителя или термостате.

Но есть и другие причины: низкий уровень охлаждающей жидкости, воздушная пробка, загрязнения фильтра салона.

Определить точную причину поможет диагностика системы в автосервисе, заключил Рузанов.

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