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Минтранс: судоходство в портах Чёрного моря остаётся ограниченным из-за погоды

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Ограничение судоходства в российских портах Чёрного моря сохраняется в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Минтранс: судоходство в портах Чёрного моря остаётся ограниченным из-за погоды
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минтрансе.

Отмечается, что в северной части акватории Чёрного моря 30 ноября сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия.

«В связи с этим в основных морских портах России в черноморском бассейне продолжают действовать ограничения судоходства до улучшения погоды», — говорится в сообщении.

Ранее в Минтрансе сообщили, что движение по федеральным автомобильным дорогам центральных и южных регионов России идёт в штатном режиме.

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