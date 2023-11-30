Минтранс: судоходство в портах Чёрного моря остаётся ограниченным из-за погоды
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минтрансе.
Отмечается, что в северной части акватории Чёрного моря 30 ноября сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия.
«В связи с этим в основных морских портах России в черноморском бассейне продолжают действовать ограничения судоходства до улучшения погоды», — говорится в сообщении.
Ранее в Минтрансе сообщили, что движение по федеральным автомобильным дорогам центральных и южных регионов России идёт в штатном режиме.