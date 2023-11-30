RT в Telegram
Подпишись

Траты россиян в дни ноябрьских распродаж увеличились в 2023 году на 40%

Короткая ссылка
В России в период ноябрьских распродаж средний чек покупателей увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом — с 2280 до 3800 рублей.
Траты россиян в дни ноябрьских распродаж увеличились в 2023 году на 40%
  • Gettyimages.ru

Это показало исследование Kokoс Group, проведённое на базе покупательской активности данных CPA-сети «ГдеСлон?», пишет «Газета.Ru».

Согласно представленным данным, на маркетплейсах количество заказов по сравнению с октябрём выросло на 70%, но сократилось на 13% по сравнению с периодом распродаж в 2022 году. Средний чек вырос на 36% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1900 рублей.

В категории «красота и здоровье» средний чек вырос на 65% по сравнению с прошлым годом и составил 5700 рублей. В категории «одежда и обувь» средний чек достиг 6500 рублей, увеличившись на 20% по сравнению с 2022-м. А в категории «цифровая и бытовая техника» средний чек увеличился на 30% — до 30 тыс. рублей.

Наибольшую покупательскую активность проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в беседе с НСН заявил, что посещаемость московских ТЦ увеличилась на 11% по сравнению с 2022 годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить