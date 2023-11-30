Траты россиян в дни ноябрьских распродаж увеличились в 2023 году на 40%

В России в период ноябрьских распродаж средний чек покупателей увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом — с 2280 до 3800 рублей.

Это показало исследование Kokoс Group, проведённое на базе покупательской активности данных CPA-сети «ГдеСлон?», пишет «Газета.Ru».

Согласно представленным данным, на маркетплейсах количество заказов по сравнению с октябрём выросло на 70%, но сократилось на 13% по сравнению с периодом распродаж в 2022 году. Средний чек вырос на 36% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1900 рублей.

В категории «красота и здоровье» средний чек вырос на 65% по сравнению с прошлым годом и составил 5700 рублей. В категории «одежда и обувь» средний чек достиг 6500 рублей, увеличившись на 20% по сравнению с 2022-м. А в категории «цифровая и бытовая техника» средний чек увеличился на 30% — до 30 тыс. рублей.

Наибольшую покупательскую активность проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в беседе с НСН заявил, что посещаемость московских ТЦ увеличилась на 11% по сравнению с 2022 годом.