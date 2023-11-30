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Экономист Гиринский: с 1 декабря улучшат методику учёта дохода пенсионеров

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Росстат с 1 декабря усовершенствует методику статистического учёта пенсионеров и их доходов.

Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, подписанный в середине ноября приказ Росстата регламентирует некоторые формы учёта данных. 

Речь идёт о «N94 Пенсии» — краткой форме, «Пенсии-Н», которая содержит данные о неработающих пенсионерах, и «94 Пенсии-Р», в которой находится информация о работающих пенсионерах.

«Обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», — сказал Гиринский.

Ранее сообщалось, что повышенную пенсию в декабре получат 80-летние пенсионеры и инвалиды I группы.

Также «Известия» сообщили, что российские пенсионеры в декабре получат пенсии сразу за два месяца.

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