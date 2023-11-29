В Москве состоялся первый этап соревнований по триатлону в помещении

В Москве 26 ноября состоялся первый этап соревнований по триатлону в помещении.

Данный формат состязаний включает в себя плавание в бассейне в течение 10 минут, 30 минут езды на велотренажёре и бег на дорожке продолжительностью 20 минут.

Тройка победителей определяется исходя из суммы «заработанных» километров.

Среди мужчин победителем стал Антон Березняк, среди женщин — Мария Курченко.

Серия соревнований Ironstar & XFit Indoor Cup Moscow 2023/2024 состоит из пяти этапов. Следующие состязания состоятся 24 декабря, 21 января, 18 февраля, 24 марта.

Ранее стало известно, что Российский международный олимпийский университет (РМОУ) и Федерация триатлона России (ФТР) подписали меморандум о сотрудничестве.

Соглашение было подписано во вторник, 28 ноября, в Олимпийском комитете России (ОКР) ректором РМОУ профессором Львом Белоусовым и президентом ФТР Ксенией Шойгу. В торжественной церемонии принял участие президент ОКР Станислав Поздняков.