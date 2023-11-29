Путин 1 декабря встретится с главой «Роснефти» Сечиным

Президент России Владимир Путин 1 декабря встретится с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом он сообщил на Конгрессе молодых учёных в Сириусе.

«Насколько мне известно, компания «Роснефть» планирует на исследования в сфере генетики направить до 20 млрд рублей. Это вполне может соответствовать тому, что требуется для достижения тех целей о которых вы сказали», — сказал Путин, слова которого приводит Интерфакс.

Президент пообещал поговорить с Игорем Сечиным.

«Мы с ним послезавтра увидимся, как раз у нас в плане встреча с ним в пятницу», — добавил он.

Конгресс молодых учёных проходит с 28 по 30 ноября в парке науки и искусств «Сириус».