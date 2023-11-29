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Осуждённого за шпионаж Пола Уилана ударили по лицу из-за ссоры в тюрьме

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Осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан поссорился с другим заключённым в тюрьме в Мордовии, гражданина США ударили по лицу. Сейчас в колонии проводится проверка.
Осуждённого за шпионаж Пола Уилана ударили по лицу из-за ссоры в тюрьме
  • РИА Новости

Об этом сообщила УФСИН по Мордовии.

«На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между П. Уиланом и другим осуждённым произошла конфликтная ситуация. Последний нанёс Уилану удар рукой в область левой стороны лица», — цитирует ведомство РИА Новости.

Сотрудники учреждения пресекли драку и доставили участников конфликта в медицинскую часть. У Уилана зафиксирована ссадина в подглазничной области.

В августе корреспондент RT Игорь Жданов встретился с Уиланом, находящимся в колонии строгого режима.

В июне 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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