В Москве запустили два новых электробусных маршрута
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
«Улучшилась транспортная доступность в районах, появились удобные пересадки на метро и МЦД. Новая техника повышает комфорт поездок и качество обслуживания пассажиров», — заявил Ликсутов.
Маршрут №560 соединил шесть станций Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро, а также МЦД-1. Маршрут №625 курсируют между станциями метро «Братиславская», «Марьино», школами и поликлиниками.
Ранее сообщалось, что пассажиры совершили полтора миллиона бесплатных пересадок в Москве с начала осени.