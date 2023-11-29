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В Москве запустили два новых электробусных маршрута

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о запуске двух новых электробусных маршрутов на северо-востоке и юго-востоке столицы.
В Москве запустили два новых электробусных маршрута
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

«Улучшилась транспортная доступность в районах, появились удобные пересадки на метро и МЦД. Новая техника повышает комфорт поездок и качество обслуживания пассажиров», — заявил Ликсутов.

Маршрут №560 соединил шесть станций Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро, а также МЦД-1. Маршрут №625 курсируют между станциями метро «Братиславская», «Марьино», школами и поликлиниками.

Ранее сообщалось, что пассажиры совершили полтора миллиона бесплатных пересадок в Москве с начала осени.

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