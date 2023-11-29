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Украинская певица Джамала заочно арестована по делу о фейках о ВС России

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Московская прокуратура утвердила обвинение в отношении Сусаны Джамаладиновой (украинская певица Джамала). В отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по делу о фейках о российской армии.
Украинская певица Джамала заочно арестована по делу о фейках о ВС России
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Указывается, что Джамалу обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых сил России, совершённое по мотивам национальной ненависти).

Прокуратура направила уголовное дело в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения, так как певица находится в международном розыске и отсутствует на территории России.

20 ноября МВД России объявило в розыск Джамалу.

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