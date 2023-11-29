Украинская певица Джамала заочно арестована по делу о фейках о ВС России
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Указывается, что Джамалу обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых сил России, совершённое по мотивам национальной ненависти).
Прокуратура направила уголовное дело в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения, так как певица находится в международном розыске и отсутствует на территории России.
20 ноября МВД России объявило в розыск Джамалу.