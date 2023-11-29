ВЦИОМ: в России каждый второй хотел бы, чтобы в его жизни было больше секса

Секс играет важную роль в жизни россиян, говорится в итогах исследования ВЦИОМ. Согласно данным опроса, каждый второй (51%) гражданин хотел бы, чтобы в его жизни было больше секса, чем есть сейчас.

Так, 77% россиян считают важным иметь сексуальную жизнь, отмечают исследователи.

Во время опроса 66% респондентов назвали секс источником удовольствия, а 61% — способом выразить любовь к близкому человеку. 48% расценивают его как физиологическую потребность.

Тема секса при этом относится к сенситивным, о которых не всегда легко говорить, пишет центр.

Так, треть опрошенных ни с кем не обсуждают свою сексуальную жизнь (32%), однако 64% опрошенных готовы говорить о сексе и обсуждают свою сексуальную жизнь с близкими или анонимно.