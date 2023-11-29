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В ЛНР возобновили работу пять промышленных предприятий

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Пять промышленных предприятий ЛНР возобновили работу после вхождения республики в состав Российской Федерации.

Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли ЛНР.

«После возвращения региона в состав Российской Федерации на территории республики возобновили производственную деятельность пять предприятий промышленности: одно металлургическое и по два предприятия машиностроительной и легкой отраслей промышленности«, — заявили в ведомстве.

В середине ноября сообщалось, что число функционирующих предприятий в Запорожской области за год с момента вхождения региона в состав Российской Федерации выросло более чем в два раза.

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