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В Подмосковье начался основной этап реконструкции Каширского шоссе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в Ленинском городском округе началось строительство развязки Каширского шоссе с Володаркой.
В Подмосковье начался основной этап реконструкции Каширского шоссе
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Работы проходят на участке от нулевого километра шоссе до отметки 4,4 км. Реконструкцию планируют проводить поэтапно.

«В Подмосковье реализуется большая программа по капремонту и строительству дорожных объектов — от сельских дорог до оживлённых магистралей. Отдельное спасибо федеральному правительству за поддержку по самым крупным и сложным проектам. На днях мы приступили к основному этапу реконструкции Каширского шоссе — строительству развязки с Володаркой», — сказал Воробьёв.

Ранее сообщалось, что пассажиры совершили 1,5 млн бесплатных пересадок в Москве с начала осени.

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