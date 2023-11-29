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Развожаев предупредил жителей об учебных стрельбах в Севастополе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города, что в районе Казачьей бухты на полигоне воинской части проходит боевая подготовка личного состава со стрельбой из штатного вооружения.
Развожаев предупредил жителей об учебных стрельбах в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Развожаев уточнил, что учения продлятся весь день.

Он назвал обстановку в городе спокойной.

Ранее Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с проведением военными тренировок расчётов ППДО.

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