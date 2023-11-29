Развожаев предупредил жителей об учебных стрельбах в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города, что в районе Казачьей бухты на полигоне воинской части проходит боевая подготовка личного состава со стрельбой из штатного вооружения.

РИА Новости

Об этом он написал в Telegram. Развожаев уточнил, что учения продлятся весь день. Он назвал обстановку в городе спокойной. Ранее Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с проведением военными тренировок расчётов ППДО.