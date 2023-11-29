Развожаев предупредил жителей об учебных стрельбах в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города, что в районе Казачьей бухты на полигоне воинской части проходит боевая подготовка личного состава со стрельбой из штатного вооружения.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Развожаев уточнил, что учения продлятся весь день.
Он назвал обстановку в городе спокойной.
Ранее Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с проведением военными тренировок расчётов ППДО.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен