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На западе Москвы водитель грузовика сбил двух пешеходов, один человек погиб

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На Мичуринском проспекте на западе Москвы водитель грузовика сбил двух пешеходов, один из которых погиб.
На западе Москвы водитель грузовика сбил двух пешеходов, один человек погиб
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, пешеходы пересекали проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного перехода.

«Мужчина 1984 года рождения погиб на месте, второй пешеход госпитализирован», — говорится в сообщении.

В настоящий момент прокуратура контролирует все обстоятельства произошедшего. 

Ранее сообщалось, что два человека получили травмы в результате столкновения в центре Саратова шести автомобилей, одним из которых являлась скорая помощь.

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