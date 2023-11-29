На западе Москвы водитель грузовика сбил двух пешеходов, один человек погиб

На Мичуринском проспекте на западе Москвы водитель грузовика сбил двух пешеходов, один из которых погиб.

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, пешеходы пересекали проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного перехода.

«Мужчина 1984 года рождения погиб на месте, второй пешеход госпитализирован», — говорится в сообщении.

В настоящий момент прокуратура контролирует все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека получили травмы в результате столкновения в центре Саратова шести автомобилей, одним из которых являлась скорая помощь.