СК России объявил в розыск бывшего главу «Крымэнерго»

Следственный комитет России объявил в розыск бывшего генерального директора «Крымэнерго» по подозрению в превышении должностных полномочий.

Об этом информирует пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ГУП «Крымэнерго». В настоящее время следователем по расследованию особо важных дел он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемый, будучи гендиректором «Крымэнерго», распорядился изменить информационную систему предприятия, что усложнило процесс подачи гражданами через официальный сайт учреждения заявок на различные услуги.

Таким образом он пытался снизить негативные показатели в части неисполнения обязательств по технологическому присоединению к электросетям потребителей.

Ранее президент Владимир Путин поручил передать Крыму 100% акций компании «Крымэнерго».