RT в Telegram
Подпишись

В Новом Уренгое суд приговорил мужчину к восьми годам колонии за убийство дочери

Короткая ссылка
В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима за убийство дочери.
В Новом Уренгое суд приговорил мужчину к восьми годам колонии за убийство дочери
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, 6 июня в Новом Уренгое между 46-летним местным жителем и его 25-летней дочерью произошла ссора. В ходе конфликта мужчина ударил дочь в живот не менее трёх раз.

В ночь с 8 на 9 июня женщина скончалась. 

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Владивостока в ходе ссоры отрезал знакомому ухо, от чего тот скончался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить