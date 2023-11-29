В Новом Уренгое суд приговорил мужчину к восьми годам колонии за убийство дочери

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима за убийство дочери.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, 6 июня в Новом Уренгое между 46-летним местным жителем и его 25-летней дочерью произошла ссора. В ходе конфликта мужчина ударил дочь в живот не менее трёх раз.

В ночь с 8 на 9 июня женщина скончалась.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Владивостока в ходе ссоры отрезал знакомому ухо, от чего тот скончался.