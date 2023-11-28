Форум ВТБ «Россия зовёт!» с участием Путина пройдёт 7—8 декабря

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовёт!», где выступит президент России Владимир Путин, состоится 7—8 декабря.

В рамках первого дня мероприятия пройдут две сессии, посвящённые расширению сотрудничества суверенных государств, а также поиску нового баланса мировой экономики.

В пленарной сессии форума состоится выступление Путина, после которого он ответит на вопросы участников мероприятия, в числе которых инвесторы из Китая, Индии, Турции и других дружественных стран.

Главная тема форума — «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Макроэкономическая сессия посвящена работе предпринимательства и международной кооперации при санкциях, информационной безопасности, денежно-кредитной и бюджетной политике России.

В роли спикеров выступят: глава Минфина Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития России Максим Решетников, а также помощник президента России Максим Орешкин.