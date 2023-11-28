Житель Ленобласти разбил окна и поджёг два припаркованных во дворе автомобиля

Неизвестный житель Гатчины в Ленинградской области разбил окна и поджёг два автомобиля, которые были припаркованы во дворе одного из домов на улице 120-й Гатчинской Дивизии.

Об этом говорится в материале 78.ru.

Владельцы машин обратились в полицию и рассказали, что оставили транспортные средства у своего подъезда. Утром они обнаружили, что вокруг автомобилей были разбросаны бутылки из-под водки, банки с непонятной жидкостью и пластмассовые крышки.

«Мы утром вышли и увидели, что машина подожжённая, внутри салон сгорел, стекло разбито. Видно, что-то кинули — и началось горение. У второго соседа только разбили стекло, помят багажник», — рассказала одна из пострадавших.

Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что неизвестные сожгли Lexus генерального директора компании по дезинфекции в Подольске Дмитрия Кутьева.