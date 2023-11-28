Житель Ленобласти разбил окна и поджёг два припаркованных во дворе автомобиля
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Об этом говорится в материале 78.ru.
Владельцы машин обратились в полицию и рассказали, что оставили транспортные средства у своего подъезда. Утром они обнаружили, что вокруг автомобилей были разбросаны бутылки из-под водки, банки с непонятной жидкостью и пластмассовые крышки.
«Мы утром вышли и увидели, что машина подожжённая, внутри салон сгорел, стекло разбито. Видно, что-то кинули — и началось горение. У второго соседа только разбили стекло, помят багажник», — рассказала одна из пострадавших.
Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что неизвестные сожгли Lexus генерального директора компании по дезинфекции в Подольске Дмитрия Кутьева.