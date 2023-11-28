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Главы Ростовской и Воронежской областей, ЛНР и ДНР создали содружество «Донбасс»

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Ростовская и Воронежская области, а также Донецкая и Луганская народные республики подписали соглашение о создании содружества «Донбасс».
Главы Ростовской и Воронежской областей, ЛНР и ДНР создали содружество «Донбасс»
  • globallookpress.com

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Подписали соглашение о создании содружества «Донбасс». Объединим усилия Ростовской и Воронежской областей, Донецкой и Луганской народных республик», — написал он.

Как отметил Гусев, регионы тесно связаны транспортной и инженерной инфраструктурами, а также обладают схожими структурами экономики.

Он добавил, что регионы примут много правильных решений после объединения усилий.

В подписании соглашения, помимо Гусева, приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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