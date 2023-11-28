Главы Ростовской и Воронежской областей, ЛНР и ДНР создали содружество «Донбасс»

Ростовская и Воронежская области, а также Донецкая и Луганская народные республики подписали соглашение о создании содружества «Донбасс».

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Подписали соглашение о создании содружества «Донбасс». Объединим усилия Ростовской и Воронежской областей, Донецкой и Луганской народных республик», — написал он.

Как отметил Гусев, регионы тесно связаны транспортной и инженерной инфраструктурами, а также обладают схожими структурами экономики.

Он добавил, что регионы примут много правильных решений после объединения усилий.

В подписании соглашения, помимо Гусева, приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.