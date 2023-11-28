Главы Ростовской и Воронежской областей, ЛНР и ДНР создали содружество «Донбасс»
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Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Подписали соглашение о создании содружества «Донбасс». Объединим усилия Ростовской и Воронежской областей, Донецкой и Луганской народных республик», — написал он.
Как отметил Гусев, регионы тесно связаны транспортной и инженерной инфраструктурами, а также обладают схожими структурами экономики.
Он добавил, что регионы примут много правильных решений после объединения усилий.
В подписании соглашения, помимо Гусева, приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.