Инвестиционный консультант Мурлейкин рассказал об уловках лжеинвесторов
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Лекции об инвестировании или видеоуроки по формированию личных сбережений могут нести реальную пользу, однако важно понимать, что никто не продаёт готовые технологичные решения или стратегии, гарантирующие высокий доход, объяснил специалист в беседе с «Российской газетой».
Далеко не каждый сможет отличить надёжного эксперта от мошенника, жертвами которого чаще становятся неопытные инвесторы. Такие «эксперты» после продажи курсов нередко просто исчезают.
«Проверьте наличие регистрации и лицензий, адреса, телефонов и других данных. Никогда не передавайте логин и пароль от брокерского счёта, отказывайтесь от навязчивых предложений о подключении каких-либо услуг», — посоветовал Мурлейкин.
Ранее замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что человек может стать жертвой мошенников, если откроет хотя бы одну вредоносную ссылку.