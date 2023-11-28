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Инвестиционный консультант Мурлейкин рассказал об уловках лжеинвесторов

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Инвестиционный консультант «ВТБ Мои Инвестиции» Никита Мурлейкин дал советы, как распознать «финансовых гуру», продающих курсы, вебинары и другие продукты образовательного характера, обещая их приобретателям богатство и успех.
Инвестиционный консультант Мурлейкин рассказал об уловках лжеинвесторов
  • Gettyimages.ru
  • © Trevor Williams

Лекции об инвестировании или видеоуроки по формированию личных сбережений могут нести реальную пользу, однако важно понимать, что никто не продаёт готовые технологичные решения или стратегии, гарантирующие высокий доход, объяснил специалист в беседе с «Российской газетой».

Далеко не каждый сможет отличить надёжного эксперта от мошенника, жертвами которого чаще становятся неопытные инвесторы. Такие «эксперты» после продажи курсов нередко просто исчезают.

«Проверьте наличие регистрации и лицензий, адреса, телефонов и других данных. Никогда не передавайте логин и пароль от брокерского счёта, отказывайтесь от навязчивых предложений о подключении каких-либо услуг», — посоветовал Мурлейкин.

Ранее замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что человек может стать жертвой мошенников, если откроет хотя бы одну вредоносную ссылку.

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