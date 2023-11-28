Инвестиционный консультант Мурлейкин рассказал об уловках лжеинвесторов

Инвестиционный консультант «ВТБ Мои Инвестиции» Никита Мурлейкин дал советы, как распознать «финансовых гуру», продающих курсы, вебинары и другие продукты образовательного характера, обещая их приобретателям богатство и успех.

Лекции об инвестировании или видеоуроки по формированию личных сбережений могут нести реальную пользу, однако важно понимать, что никто не продаёт готовые технологичные решения или стратегии, гарантирующие высокий доход, объяснил специалист в беседе с «Российской газетой».

Далеко не каждый сможет отличить надёжного эксперта от мошенника, жертвами которого чаще становятся неопытные инвесторы. Такие «эксперты» после продажи курсов нередко просто исчезают.

«Проверьте наличие регистрации и лицензий, адреса, телефонов и других данных. Никогда не передавайте логин и пароль от брокерского счёта, отказывайтесь от навязчивых предложений о подключении каких-либо услуг», — посоветовал Мурлейкин.

Ранее замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что человек может стать жертвой мошенников, если откроет хотя бы одну вредоносную ссылку.