В Минэнерго заявили, что 346 тысяч потребителей на юге России остаются без света
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«На сегодняшний час осталось подать электроснабжение 346 тыс. потребителям. Полностью восстановлено электроснабжение в Краснодарском крае, в Республике Дагестан и Ростовской области», — цитирует его ТАСС.
В Министерстве угля и энергетики ДНР ранее заявили, что энергетики восстановили подачу электроэнергии в дома свыше 444 тыс. жителей региона.
Также в МЧС России сообщили, что энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановлено.