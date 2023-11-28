В Минэнерго заявили, что 346 тысяч потребителей на юге России остаются без света

На юге России 346 тыс. потребителей остаются без электроснабжения, восстановить его полностью планируется завтра, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минэнерго Николай Шульгинов.

«На сегодняшний час осталось подать электроснабжение 346 тыс. потребителям. Полностью восстановлено электроснабжение в Краснодарском крае, в Республике Дагестан и Ростовской области», — цитирует его ТАСС.

В Министерстве угля и энергетики ДНР ранее заявили, что энергетики восстановили подачу электроэнергии в дома свыше 444 тыс. жителей региона.

Также в МЧС России сообщили, что энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановлено.