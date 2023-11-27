Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя час после приостановки
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя час после приостановки, сообщил информационный центр по ситуации на объекте.
- РИА Новости
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в объявлении.
Ранее работа Керченской переправы была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен