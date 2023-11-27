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Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя час после приостановки

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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя час после приостановки, сообщил информационный центр по ситуации на объекте.
Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя час после приостановки
  • РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в объявлении.

Ранее работа Керченской переправы была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

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