Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя час после приостановки

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя час после приостановки, сообщил информационный центр по ситуации на объекте.

РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в объявлении. Ранее работа Керченской переправы была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.