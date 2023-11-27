Три жителя Мелитополя обвиняются в покушении на полицейского

Завершено следствие по делу трёх жителей Мелитополя, покушавшихся на жизнь заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в конце апреля 2023 года двое жителей Мелитополя 1975 и 2003 года рождения вступили в преступный сговор с целью убийства заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Запорожской области в связи с исполнением им своих служебных обязанностей.

Убить полицейского они планировали с помощью ручной осколочной гранаты РГД-5 и дистанционного взрывателя. Для приобретения гранаты обвиняемые обратились к своему знакомому (их имена и фамилии не называются).

«Утром 2 мая 2023 года у ворот жилого дома по улице Пирогова города Мелитополя обвиняемые заложили самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу», — говорится в сообщении, в котором также уточняется, что полицейский получил ранения и был доставлен в больницу.

Обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) содержатся под стражей. Уголовное дело направлено в суд.