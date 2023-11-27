Собянин досрочно открыл движение по участку на Окской улице в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин досрочно открыл движение по сквозному участку улицы Окской, от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

По его словам, здесь был реконструирован грузовой двор над железнодорожной дорогой и также оборудован сквозной проезд, соединяющий Рязанский и Волгоградский проспекты.

«В ближайшие годы усилия будут направлены на создание локальных проектов улично-дорожной сети, которые обеспечат улучшение в тех или иных районах транспортной доступности», — сказал Собянин.

Работы на объекте были завершены на пять месяцев раньше срока.

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