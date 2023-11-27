В Кировской области две девочки умерли в результате отравления угарным газом
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства.
«По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной их смерти могло стать отравление окисью углерода. Телесных повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении.
Как уточнили агентству в местном Минздраве, пострадал также молодой человек, он проходит лечение в стационаре.
Ранее сообщалось, что двое детей погибли в результате пожара в двухэтажном многоквартирном доме в Челябинской области.