В Кировской области две девочки умерли в результате отравления угарным газом

В Следственном комитете по Кировской области заявили о смерти двух несовершеннолетних девочек в результате отравления угарным газом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной их смерти могло стать отравление окисью углерода. Телесных повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении.

Как уточнили агентству в местном Минздраве, пострадал также молодой человек, он проходит лечение в стационаре.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в результате пожара в двухэтажном многоквартирном доме в Челябинской области.