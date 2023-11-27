Автоэксперт Попов рассказал о восстановлении автомобиля после затопления

Эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства сферы безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в беседе с RT рассказал о том, как восстанавливать автомобиль после затопления.

Эксперт отметил, что работы будут зависеть от того, в какой степени автомобиль «промок».

«Если речь идёт о том, что просто промокла электроника, промокли провода, в дверных пространствах накопилась вода, то в этом случае можно обойтись просто обычной просушкой. Нужно поставить автомобиль в гараж или в бокс. Вода постепенно будет выходить, испаряться. Можно ускорить этот процесс, работая феном с небольшой температурой или вообще включив пылесос в обратную сторону, чтобы холодным воздухом продувать все места, где лежит электроника, кабели и так далее», — поделился Попов.

Он добавил, что если вода морская, солёная, то в блоке управления двигателем «могут быть замыкания, потребуется замена платы».

«Можно попытаться до включения протереть всё спиртом, прочистить, промыть, и, может быть, удастся сохранить блок управления двигателем до запуска двигателя», — считает он.

Эксперт уточнил, что если автомобиль побывал под водой, то нужны будут более тщательные работы. В частности, он рекомендует снимать головку блока цилиндров и потом удалять из поршневой группы воду.

«Естественно, это должно сопровождаться тотальной сменой масла, сменой тосола. Потом высушиваем. Если автомобиль утонул целиком, то точно такой же набор процедур: ставим в сухой бокс, сливаем масло, сливаем тосол, удаляем всю воду из поршневой группы. Потом собираем всё обратно, прочищаем, высушиваем свечи, высушиваем всю электронику, выдуваем феном воду, обрабатываем платы электронных изделий, после этого пытаемся запускать двигатель», — заключил собеседник RT.

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