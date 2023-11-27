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На Сахалине создадут более 3000 мест дополнительного образования в 2024 году

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В Сахалинской области создадут более 3000 мест дополнительного образования в следующем году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка».
На Сахалине создадут более 3000 мест дополнительного образования в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newizv.ru.

«В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» уже создано 766 новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. В 2024 году будет создано 3118 новых мест», — заявил замдиректора департамента Министерства образования региона Николай Неретин.

По его словам, также оборудование получат 45 школьных театров, 11 школьных музеев, 16 спортклубов и 20 медиацентров.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 68 разрешений на строительство соцобъектов за десять месяцев.

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