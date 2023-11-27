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Путин призвал ЦБ быть аккуратным с мягкостью в денежно-кредитной политике

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Президент России Владимир Путин, говоря о возможности смягчения кредитно-денежной политики ЦБ, заявил о необходимости «быть очень аккуратными с мягкостью».
Путин призвал ЦБ быть аккуратным с мягкостью в денежно-кредитной политике
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам председателя ВТБ Андрея Костина, в банке рассчитывают, что, как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, ЦБ «сделает кредитно-денежную политику менее жёсткой, а может быть, лучше даже — более мягкой».

«Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью», — отметил Путин.

Центробанк России ранее повысил прогноз по инфляции в стране на 2023 год до 7—7,5%. 

Несмотря на текущие высокие инфляционные риски, ЦБ намерен вернуть инфляцию к 4—4,5% к концу 2024 года, отметила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

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