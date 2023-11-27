Общественный транспорт Крыма работает в режиме выходного дня 27 ноября

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил в соцсетях, что в понедельник, 27 ноября, общественный транспорт в городах и районах полуострова работает в режиме выходного дня.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал должностного лица.

«Просим учитывать данную информацию при планировании поездок. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», — написал министр.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале призвал жителей региона воздержаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды.

После мощного шторма в регионе работают аварийные бригады всех служб и спецтехника.