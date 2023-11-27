РЖД: 50 пассажирских поездов в Краснодарском крае задерживаются из-за непогоды
- РИА Новости
«ОАО «РЖД» предпринимает все необходимые меры для устранения последствий стихии... задерживается порядка 50 пассажирских поездов», — указывается в заявлении.
Уточняется, что всех пассажиров соответствующих поездов обеспечивают питанием и водой.
К работам по ликвидации последствий непогоды привлекли порядка 150 железнодорожных работников. Ведётся восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна.
Ранее сообщалось, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил погрузку нефти из-за шторма и шквалистого ветра в Чёрном море.