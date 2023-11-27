RT в Telegram
Подпишись

РЖД: 50 пассажирских поездов в Краснодарском крае задерживаются из-за непогоды

Короткая ссылка
В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги заявили о задержке порядка 50 пассажирских поездов из-за непогоды в Краснодарском крае.
РЖД: 50 пассажирских поездов в Краснодарском крае задерживаются из-за непогоды
  • РИА Новости

«ОАО «РЖД» предпринимает все необходимые меры для устранения последствий стихии... задерживается порядка 50 пассажирских поездов», — указывается в заявлении.

Уточняется, что всех пассажиров соответствующих поездов обеспечивают питанием и водой.

К работам по ликвидации последствий непогоды привлекли порядка 150 железнодорожных работников. Ведётся восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна.

Ранее сообщалось, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил погрузку нефти из-за шторма и шквалистого ветра в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить