Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подтоплении пяти районов Бердянска.

Как он отметил в своём Telegram, в настоящий момент ситуация в области стабильная, оперативные службы работают в штатном режиме.

«Наиболее сложная ситуация в Бердянске, где подтоплены пять районов города, средний уровень воды в подтопленных домовладениях достигает 40 см. Частично отключено электроснабжение и теплоснабжение. Из подтопленных районов города Бердянска эвакуированы четыре человека. Дети переведены на дистанционное обучение», — указал губернатор

Вместе с этим он добавил, что в посёлке городского типа Кирилловка подтоплено 100% баз отдыха на Федотовой косе и дорога, соединяющая посёлок с Федотовой косой.

Всего порядка 37 200 абонентов по области отключены от электроснабжения.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в Евпатории из-за непогоды.