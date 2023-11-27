RT в Telegram
Подпишись

Балицкий заявил о подтоплении пяти районов Бердянска

Короткая ссылка
Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подтоплении пяти районов Бердянска.

Как он отметил в своём Telegram, в настоящий момент ситуация в области стабильная, оперативные службы работают в штатном режиме.

«Наиболее сложная ситуация в Бердянске, где подтоплены пять районов города, средний уровень воды в подтопленных домовладениях достигает 40 см. Частично отключено электроснабжение и теплоснабжение. Из подтопленных районов города Бердянска эвакуированы четыре человека. Дети переведены на дистанционное обучение», — указал губернатор

Вместе с этим он добавил, что в посёлке городского типа Кирилловка подтоплено 100% баз отдыха на Федотовой косе и дорога, соединяющая посёлок с Федотовой косой.

Всего порядка 37 200 абонентов по области отключены от электроснабжения.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в Евпатории из-за непогоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить