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В Москве компания в три раза увеличила выпуск станков для обработки древесины

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Столичная компания в три раза нарастила объём выпуска распиловочных станков для древесины благодаря нацпроекту «Производительность труда».
В Москве компания в три раза увеличила выпуск станков для обработки древесины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на столичный Департамент экономической политики и развития.

Ранее предприятие «НПК Индустрия» (входит в группу компаний «ВПК») выпускало четыре станка в месяц, а в текущий момент — уже 12.

За полугодие при помощи методики бережливого производства производителю удалось снизить время изготовления одной партии из трёх станков на 83%, до 168 часов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что объём производства электрического оборудования на столичных предприятиях увеличился на 104,4% за восемь месяцев текущего года по сравнению с прошлогодними показателями.

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