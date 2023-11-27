В Москве компания в три раза увеличила выпуск станков для обработки древесины

Столичная компания в три раза нарастила объём выпуска распиловочных станков для древесины благодаря нацпроекту «Производительность труда».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на столичный Департамент экономической политики и развития.

Ранее предприятие «НПК Индустрия» (входит в группу компаний «ВПК») выпускало четыре станка в месяц, а в текущий момент — уже 12.

За полугодие при помощи методики бережливого производства производителю удалось снизить время изготовления одной партии из трёх станков на 83%, до 168 часов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что объём производства электрического оборудования на столичных предприятиях увеличился на 104,4% за восемь месяцев текущего года по сравнению с прошлогодними показателями.