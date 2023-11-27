В Якутске произошёл крупный пожар в арочном гараже
- © МЧС Республики Саха (Якутия)
«В городе Якутске на улице Очиченко произошёл пожар в арочном гараже. Огнеборцы выехали по повышенному рангу пожара», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в настоящий момент с огнём борются свыше 50 человек личного состава и десять единиц техники. Предварительная площадь пожара составляет 300 кв. м.
Уточняется, что информации о пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае потушили пожар на мусороперерабатывающей станции.