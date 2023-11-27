АЛРОСА поможет семьям погибших и пострадавших при выбросе метана на руднике

Компания АЛРОСА поможет семьям трёх погибших и двух пострадавших работников при выбросе метана на руднике «Удачный» в Якутии.

Об этом сообщает оперативный штаб республики.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, их семьям будет в полном объёме оказана материальная помощь», — сказал гендиректор компании Павел Маринычев.

Кроме того, он отметил, что детям погибших будет назначена негосударственная пенсия, а пострадавшим будет оказана материальная поддержка для восстановления здоровья.

Ранее три человека погибли из-за выброса метана на руднике в Якутии.

Также сообщалось, что работники рудника «Удачный» в Якутии были эвакуированы.