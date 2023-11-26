Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Смоленской областью

Силы ПВО около 23:20 мск уничтожили украинский БПЛА самолётного типа над территорией Смоленской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«Около 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Смоленской области. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы обезвредили очередной украинский беспилотник самолётного типа.