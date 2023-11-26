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Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Смоленской областью

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Силы ПВО около 23:20 мск уничтожили украинский БПЛА самолётного типа над территорией Смоленской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Смоленской областью

    «Около 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

    Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Смоленской области.

    Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы обезвредили очередной украинский беспилотник самолётного типа.

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