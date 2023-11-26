Движение троллейбусов на дороге Симферополь — Ялта и в Симферополе приостановлено
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Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Движение троллейбусов на трассе Симферополь — Ялта и в г. Симферополе приостановлено», — написал он в Telegram.
Минтранс Крыма начинает вывозить людей с трассы автобусами.
Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что в республике в связи с непогодой сорвало порядка десяти крыш домов и повалило около 40 деревьев.