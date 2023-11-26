Движение троллейбусов на дороге Симферополь — Ялта и в Симферополе приостановлено

Движение троллейбусов на дороге Симферополь — Ялта и в самом Симферополе приостановлено.

Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Движение троллейбусов на трассе Симферополь — Ялта и в г. Симферополе приостановлено», — написал он в Telegram.

Минтранс Крыма начинает вывозить людей с трассы автобусами.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что в республике в связи с непогодой сорвало порядка десяти крыш домов и повалило около 40 деревьев.